美艦穿台海開AIS是應我方要求？ 國防部否認

2019-05-01 11:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國二艘搭載神盾作戰系統的伯克級驅逐艦史塔森號（DDG-63）、勞倫斯號（DDG-110），在上月28日由南向北行經台灣海峽，且史塔森號在航經台灣中部至北部外海時，開啟船舶自動識別系統（AIS），有媒體報導指，此為我方要求。對此，國防部發言人陳中吉表示，外界對於為何美方要開啟AIS有很多臆測，應由美方說明較恰當，而美方並非應我方要求開啟。

陳中吉今日在國防部記者會上，回應媒體詢問美國軍艦進入台灣海峽一事表示，根據國防部發布的新聞稿，指美國軍艦在航行台海時，有二艘軍艦，媒體有報導一艘開啟AIS，但國軍運用聯合情監偵，確保區域和平和國家安全，對相關動態都能全程掌握、有效應處。

陳中吉表示，美方並非應我方要求開啟AIS，至於美艦為何要開啟AIS，可能有很多臆測，或由美方說明較為恰當。他也說，中華民國台灣周邊本為國際上較為繁忙的水道，有很多其他國家船艦來往，國軍工作為做好掌握、監偵與應處，其他臆測，國軍不予評論。

而外界也有評論指出，此次美艦開AIS行經台海，是為之後的台美聯合演習或互訪打基礎。陳中吉表示，未來我國跟友好國家，是否有近一步的合作作為，國防部長嚴德發曾在立法院說明，對於我國安全和區域穩定有助益之事，都會做考慮。

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