大巨蛋被停工提行政訴訟 遠雄：敗訴不影響建照變更

2019-05-01 10:53

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋未按圖施工，台北市前都發局長林洲民於2015年5月勒令停工，遠雄提行政訴訟，要求撤銷行政處分，最高行政法院昨認定台北市政府停工處分無違誤，判遠雄敗訴定讞。遠雄企業團發言人楊舜欽今上午現身受訪表示，尊重北市府裁量權，遺憾是市府選擇最重的方式；但不影響大巨蛋建照變更，雙方仍朝履約方向走。

表示楊舜欽，雙方在爭訟的點不一樣，遠雄立場認為，北市府以不按圖施工理由停工，是不是裁罰過於嚴苛？當然高等法院認為，裁罰方式很多種，市府選擇最重這種，不代表市府是錯的，所以認為市府是贏的。

他說，另外針對公共安全維護事項內容，雙方爭訟的點也有差異，法院認為公安施工工項，本來就不在停工項目內，所以雙方不應就此範圍進行訴訟；跟台北市長柯文哲說的一樣，很多事情合法不見得合理，雙方都會有各退一步的時候，目前判決下來對未來修繕工項、建照變更，並不會有影響，雙方還是朝履約、建照變更方向努力。

他表示，該訴訟有輸有贏，最高法院也限縮了停工範圍，公安項目不在停工範圍內，遠雄表示尊重，因公安是應該做的事情，目前也都一直在進行；遠雄也尊重市府裁量權，只是選擇一個最重方式，遠雄表示尊重與遺憾。

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