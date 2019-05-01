粉專「打馬悍將」列韓國瑜執政下的高雄 找不齊局處首長居首！

2019-05-01 10:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨與吳敦義相會後，提出「4不1被動」，表示願意接受被動民調，參選2020更明朗，韓粉紛上後援會粉專留言支持，還說「韓國瑜能做的都已經做完了，可以去選總統了」，粉專「打馬悍將」整理了10項「韓國瑜執政下的高雄」。

粉絲團列舉10項「韓國瑜執政下的高雄」，分別為一、找不齊的局處首長，二、惡臭的愛河，三、如法會的燈會，四、不停出國的市長，五、江湖味的議長，六、不具法律效力的MOU，七、崩盤的芭樂，八、繼續外移的人口，九、持續增加的負債，十、蕭條的新崛江。

有網友留言認為要加「x錢的滷肉飯」，還有F1賽車、賭馬場、迪士尼樂園，還有人大膽預言韓國瑜只接受徵召，不主動參選，將來才可以帶職參選，贏了當總統，輸了當市長，這就是瑜公的政治算計。

網友紛留言：「回鄉賣芭樂！結果種了一堆芭樂票！」、「城市不築，敗市有瑜」、「我高雄，我悲哀」、「真不知道有這市長哪來的光榮感」、「都做完了，就該退位了啊」、「北漂青年繼續北漂囉」。

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