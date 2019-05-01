昔「赤裸裸的挺韓國瑜」 名嘴坦言「這件事」：讓人冷掉了

2019-05-01 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自從發表5點聲明後，引發外界不少批評聲浪；也因批評國民黨「權貴政治」、「宮廷政治」，引來藍營內部人士反彈。對此，曾替韓國瑜說過不少好話，自稱「赤裸裸挺韓國瑜」的媒體人唐湘龍，日前在節目上坦言「有些地方不對了」，更表示對韓國瑜的感覺「突然間冷掉了」。

唐湘龍日前在「飛碟聯播網」表示，相信韓國瑜會感覺到，過去很支持、關心他的一群人，慢慢開始冷了。

唐湘龍坦言，當初韓國瑜在選舉期間，不管是對當時對手陳其邁，或是前高雄市長陳菊，真的有做到「愛與包容」。但是那個快樂的感覺，現在都不見了。

唐湘龍解釋，為什麼在五點聲明出來後，有一群人跑了？「那群人可能跟我一樣，開始講不出來有什麼地方不對，因為從來不罵人的韓國瑜，最近罵人就罵得兇了」。

唐湘龍表示，不管民進黨的對手怎麼樣酸自己，韓國瑜都說「謝謝指教」，或裝作沒聽到，但對於黨內的同志，反而有種「沉不住氣的悲憤」，包括說「背後被開槍」等等，「但我知道的那些背後那些密室協商，大部分都是為了幫韓國瑜在協商，到底是誰黑誰啊」？

唐湘龍認為韓近期的發言，批評政客、政局，幾乎都是用「全稱式」的方式在罵，日前出訪美國前，韓國瑜直言「3個台大法律系總統幹完，台灣的經濟競爭力基本上已經殘廢了」，這一罵連馬英九都罵出去了，而且韓國瑜批評馬英九時，批評帶著強烈輕蔑、不屑的感覺。

唐湘龍說，因為上述種種，讓國民黨內部出現一些聲音，「覺得韓國瑜怪怪的」，為何九合一大選和民進黨對決時是「愛與和平」，而在初選時反而是「刀光劍影」？「這可能是韓國瑜要解釋的」，唐湘龍也表示，覺得兩者「好像是不同的韓國瑜」。

唐湘龍完整談話請點此連結

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