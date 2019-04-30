狠打臉！馬嗆蔡英文自我感覺良好 網整理這些黑歷史回嗆

2019-04-30 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（30）日在經濟論壇演講，大膽批評總統蔡英文就任後，即使經濟下滑還「自我感覺良好」，沒想到馬上有網友整理馬英九執政的經濟資料，直接狠狠打臉。

一名網友整理了許多經濟數據，在PTT上發文怒嗆「馬英九，如果你沒跳出來說話，我還懶得整理資料打臉你」，他提到了當初馬提出的「633」根本沒做到、台灣唯一一次經濟衰退就在馬政府時期，而馬政府最高失業率更高達6.19%，遠高於現今的3.66%。

他還表示這三年觀光人數屢破紀錄，直指ECFA、服貿、自經區等讓台灣與中國的距離越來越近，最後提到馬英九執政時期讓民眾最有感的房價飆漲，大嗆「不要再出來丟人現眼」。

他慷慨激昂的這段話引起不少網友認同，紛紛留言怒轟「馬真的沒自知之明」、「永遠忘不了22k的惡夢」、「633跟我準備好了就是史上最大騙局」、「中肯 馬最沒資格嘴」、「才幾年大家都忘記那幾年民不聊生了」、「真的是有史以來最爛」、「寫的太好了，大推」、「貧富差距拉大和房地產大漲好像都馬時代，還敢嘴人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/