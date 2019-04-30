宋楚瑜贊同一國兩制？ 學者諷「宋省長」精神分裂

2019-04-30 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕身兼總統府資政的親民黨主席宋楚瑜，接受中國官媒《新華社》專訪時，表示贊同中國國家主席習近平提出的「協商一國兩制」並反對台獨。對此，台師大政研所教授范世平不但批宋楚瑜「精神分裂」，更諷刺：「全台灣選過與做過台灣省省長的人叫宋楚瑜，特首也等同省長，不知是否因為有此經驗所以對『一國兩制』比較能接受」？

宋楚瑜日前接受「新華社」訪問時表示，台灣是中國一部分、追求統一是兩岸共同責任，同意習近平所提出對「一國兩制台灣方案」的政治協商。對此，親民黨秘書長李鴻鈞澄清，宋楚瑜從頭到尾沒提「一國兩制」，所謂「中國」指的也是憲法中的中華民國。

對此，范世平今（30）晚在臉書PO文，表示「請宋楚瑜立即公開要求新華社更正，並嚴正譴責該名採訪記者，甚至採取法律行動捍衛自身名譽，否則就是默認」。范世平感嘆，為什麼藍營的人都是這樣？宋楚瑜說沒講「一國兩制」結果被「新華社」披露；馬英九說有在習近平面前談「一中各表」，結果拿不出證明，只有一篇自己寫的會談紀錄。

范世平諷刺，全台灣選過與做過台灣省省長的人叫宋楚瑜，特首也等同省長，「不知是否因為有此經驗所以對『一國兩制』比較能接受」？對於李鴻鈞說宋楚瑜所指的「中國」是中華民國，范世平說，「你在中華人民共和國內說的中國，是中華民國？唉！真是辛苦宋先生了，人在曹營心在漢，必須表裡不一，甚至精神分裂。就像和尚吃著牛肉麵，心裡告訴自己是在吃素食麵一樣，別人相信嗎」？

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