國艦國造、推動風電 蔡英文：台船扮演重要角色

2019-04-30 20:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統今天下午5點多訪視台灣國際造船股份有限公司基隆廠，蔡英文表示，在政府國艦國造與推動綠能風力發電的兩大政策支持下，台船的未來角色吃重，她希望台船員工對公司有信心，對政府有信心，她相信台船的成功，也會帶動基隆未來的發展，讓基隆的未來充滿期待。

蔡英文表示，國艦國造的政策延續下去，台船扮演重要角色，台船基隆廠同仁就有很大的發揮空間，另外，藉由發展綠能、風電政策持續推進過程，強化海事工程的能量，台船將會發展成亞太地區重要的海事工程團隊。在國家政策主導之下，台船在台灣未來國艦國造、國防或能源轉型成為重要角色。

蔡總統指出，希望台船基隆廠員工跟國家一起拼這一局，對公司、政府及將來的產業發展有信心，做成功也會帶動整個基隆發展；蔡英文一行人抵達台船基隆廠後，由台船董事長鄭文龍進行廠區簡報及業務介紹，瞭解台船運作狀況，還和員工合影加油打氣。

台船表示，台船打造台灣首艘大型風電工作船，駁船為台灣第一艘大型風電工作船，預計將在108年6月1日即加入營運，替國家在離岸風電發展上注入新力量，同時也象徵台船在參與國內離岸風電發展上，邁出重要的一步，將台船公司的事業版圖從傳統造船業，延伸到海事工程專業，以提供鋼構製造、海事工程規劃及施工、海事工程船舶及海上防蝕工程等服務。

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