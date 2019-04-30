國艦國造、推動風電 蔡英文：台船扮演重要角色
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蔡英文總統今天下午前往台灣國際造船股份有限公司基隆廠聽取簡報，蔡英文期勉台船在台灣未來國艦國造、國防或能源轉型成為重要角色。圖為蔡英文與在場的台船員工合照。（記者俞肇福攝）

蔡英文總統今天下午前往台灣國際造船股份有限公司基隆廠聽取簡報，蔡英文期勉台船在台灣未來國艦國造、國防或能源轉型成為重要角色。圖為蔡英文與在場的台船員工合照。（記者俞肇福攝）

2019-04-30 20:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕蔡英文總統今天下午5點多訪視台灣國際造船股份有限公司基隆廠，蔡英文表示，在政府國艦國造與推動綠能風力發電的兩大政策支持下，台船的未來角色吃重，她希望台船員工對公司有信心，對政府有信心，她相信台船的成功，也會帶動基隆未來的發展，讓基隆的未來充滿期待。

蔡英文表示，國艦國造的政策延續下去，台船扮演重要角色，台船基隆廠同仁就有很大的發揮空間，另外，藉由發展綠能、風電政策持續推進過程，強化海事工程的能量，台船將會發展成亞太地區重要的海事工程團隊。在國家政策主導之下，台船在台灣未來國艦國造、國防或能源轉型成為重要角色。

蔡總統指出，希望台船基隆廠員工跟國家一起拼這一局，對公司、政府及將來的產業發展有信心，做成功也會帶動整個基隆發展；蔡英文一行人抵達台船基隆廠後，由台船董事長鄭文龍進行廠區簡報及業務介紹，瞭解台船運作狀況，還和員工合影加油打氣。

台船表示，台船打造台灣首艘大型風電工作船，駁船為台灣第一艘大型風電工作船，預計將在108年6月1日即加入營運，替國家在離岸風電發展上注入新力量，同時也象徵台船在參與國內離岸風電發展上，邁出重要的一步，將台船公司的事業版圖從傳統造船業，延伸到海事工程專業，以提供鋼構製造、海事工程規劃及施工、海事工程船舶及海上防蝕工程等服務。

  • 蔡英文總統今天下午前往台灣國際造船股份有限公司基隆廠聽取簡報，蔡英文總統致詞期勉在國艦國造與推動風電政策下，台船要肩負起重要角色。（記者俞肇福攝）

    蔡英文總統今天下午前往台灣國際造船股份有限公司基隆廠聽取簡報，蔡英文總統致詞期勉在國艦國造與推動風電政策下，台船要肩負起重要角色。（記者俞肇福攝）

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