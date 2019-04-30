王定宇批韓國瑜：原來有利的「閉門會議」就不算「密室政治」

2019-04-30 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30）日與國民黨主席吳敦義會談後發表聲明，表示肩上負擔了高雄市民的期待，無法參加黨內初選，不過願意接受被動納入黨內初選民調。對此，民進黨立委王定宇痛批，「原來只要是對韓導有利的『閉門會議』，就不算『密室政治』、『宮廷政治』、『權貴政治』喔」？

韓國瑜曾在23日發表聲明，批評表示「長久以來台灣政治權貴熱衷於民主政治帶來的惡鬥內耗，已經離人民越來越遙遠了」引起爭議，甚至有親藍人士批韓「為什麼不把話講清楚？」更質問「難道韓國瑜不是國民黨內最有權有勢的少數人」？

今日韓國瑜發表聲明，婉轉表示同意被納入黨內初選民調後，王定宇也在臉書發文，表示「吳韓闢室密談後，韓國瑜正式接受被納入國民黨總統初選民調」。王定宇痛批，「原來只要是對韓導有利的『閉門會議』，就不算『密室政治』、『宮廷政治』、『權貴政治』喔」？更諷刺地說「原來只要不主動，背棄承諾就不算『誠信問題』喔？」

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