郭董「三贏說」如何達成？ 政經專家諷：可選「地球總裁」

2019-04-30 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今日出席馬英九基金會的鴻海董事長郭台銘，以「美中貿易戰對未來台灣經濟的機遇和挑戰」為題發表演講時表示，要發揮台灣的優勢來創造台、美、中「三贏」。國際政治金融專家汪浩除了直指郭台銘「分不清敵友」，還說，郭董如果要達成「三贏」，可以去選「地球總裁」。

郭台銘在演講中表示，台灣高科技業可以在美中科技戰中扮演重要角色，並指台、日、韓、中可以擔任世界供應鏈的核心角色。郭台銘表示，「中國大陸在歷經這次貿易戰，將加速發展其自有科技，在此過程中會對台灣產生新的機會，不容錯過。」此外，在演講前郭台銘受訪時表示，不管是站在鴻海或是國家的立場，都是以拚經濟為主，並強調他的目標是爭取台灣獲利、美國達標、中國轉型成功的三贏。

對於郭台銘的言論，汪浩今天在臉書發文直指郭台銘「分不清敵友」。汪浩指出郭台銘並不理解，過去30年「全球化時期」的美中關係和「新冷戰時期」的美中關係，兩者在本質上有所不同。汪浩指出，郭台銘這種「不分敵友，兩頭通吃」的想法，或許出於郭台銘過去30年的經驗，但卻「不符合『新冷戰』下，美中『堅壁清野』的新形勢。」

「商人可以無祖國，總統卻不能分不清敵友」汪浩表明，台灣在美中之間是不可能奉行「和平主義」當「騎牆派」的。他還提醒，只要中共不放棄武統，台灣就應該堅持親美路線、站在自由民主陣營一邊。汪浩質疑，「分不清敵友的郭董，還要去聯結中美之間的尖端科技經濟鏈，美國會信任這樣的郭總統嗎？」

鴻海75%的非流動資產、85%的雇工在中國

對於郭台銘在演講中表示，要帶著台灣農民一起到美國「發大財」。汪浩除了質疑郭台銘，過去30年進軍中國「有帶著台灣的工人發大財了嗎」？並向郭呼籲：「請你不要唬弄台灣老百姓了，先把威斯康辛的面板廠蓋起來再說吧。」

郭台銘在演講中表示，他參選的動機就是「想要為年輕人做點事情」。汪浩則指出，過去30年來以郭台銘為首的台商，「過度投資中國，過少投資台灣，造成台灣人均GDP增速放緩，年輕人薪資無法提昇。」汪浩認為郭台銘應清楚地交代，要如何吸引台資回流並創造本地就業，「才能真正幫助年輕人。」

汪浩認為，郭台銘的演講是一篇「董事長對股民」的演說，而不是「總統候選人對選民」的演說，並指郭弄錯了自己在台灣的定位。汪浩建議郭台銘，若要達成三贏目標，可以去選「地球總裁」。

汪浩表示，「台灣人要的是台灣優先，台灣第一」的總統，至於「胸懷全球，放眼世界」的郭台銘，則是「台灣廟太小」而放不下的「大菩薩」。

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