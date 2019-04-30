韓國瑜：沒有中英文雙母語 下一代第一回合就被KO

2019-04-30 18:55

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜下午參與馬英九基金會舉辦的「重振台灣競爭力會議」，在「圓桌論壇」跟郭台銘、朱立倫等人同台交鋒，雖然沒人問及統獨議題，但韓國瑜在Q&A表示，統獨講那麼多年，台灣只剩兩種人，一種傾向獨派、一種中間傾和，他還主動提及過去興辦雙語學校，因為擔心下一代沒有中英文雙母語，第一回合就會被KO。

「圓桌論壇」由前總統馬英九主持，除了邀請前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜與談，還有媒體人陳文茜、陳鳳馨及多位黨籍立委，不少人與談時直接對「總統參選者」發問，並要求韓國瑜也要答覆。

韓國瑜開頭表示，「這麼多提問不可能講完，加上我沒有宣布」，他最擔憂的還是教育問題，20年前他在雲林推動雙語教育，沒人想到有人會在雲林辦雙語學校，但，下一代沒有中英文雙母語，第一回合就被KO，一點機會都沒有，這讓他非常擔憂。

韓國瑜說，他訪美時被教授問及台灣經濟發展，他反問對方「為什麼二戰時德國這麼強沒打瑞士？日軍這麼強沒打泰國」？他說，這代表台灣面對未來必須沒有圍牆，才會更有機會，如果台灣再搭圍牆、不蓋道路，未來發展會更辛苦。

韓國瑜說，他的小孩到國外讀書，他第一件事就是要小孩把心中圍牆刪掉，跟所有人都要交朋友，把心思打開來，這才是台灣未來很重要的課題，當大多人都有「開」的想法，台灣未來會更光明耀眼。

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