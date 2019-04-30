澎湖內海活化 賴峰偉宣布全面管控內海汙染源

2019-04-30 22:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉宣布第二階段百日新政，以海洋活化為主，繼前一日邀請生態保育專家洪國雄老師以「內海活化」進行專題報告，由於洪指出內海面臨嚴重汙染，今日賴峰偉立即召集一級主管舉行內海活化專案會議。

針對家庭汙水、事業汙水，工務處長洪慶鷲表示，工務處規劃內海汙水截流及汙水處理，可有效降低水汙染對內海的衝擊，大馬公地區汙水處理工程，已完成西衛、山水兩處截流設計，整體完成率達25%。光榮、石泉、前寮、菜園里及雙湖園等5處進行汙水截流設施規劃，2022年汙水處理可達60%的完成率。

至於民眾擔憂海上平台排放水肥、棄置垃圾，旅遊處長陳美齡表示，旅遊處已與環保、農漁局組成聯合加強海上平台廢棄物管制小組，不定時派員抽檢，另將修訂自治條例規範，提高罰則至10萬，甚至收回經營執照。農漁局長陳晶卉表示，內海箱網養殖戶，未來將輔導設置自動投餌機，並協助業者在清潔漁船、網具時，採用符合環保、不汙染水質的清洗劑。

環保局副局長許佳佩說，環保局定期海域調查，近年水質檢測馬公內灣海水，多符合甲類海域水質標準，但溶氧量偏低及總磷偏高，內灣水質呈現缺氧及交換率較差的情況，環保局將持續於內灣設點，進行水質監測。賴峰偉強調，「海洋活化」要跨機關整合，透過汙水處理系統、海上平台管控、水質監測、養殖輔導，全力進行檢測、整治，才能再現內海美貌與豐富生態，創造優質海洋城市。

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