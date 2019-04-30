韓國瑜拒初選卻願納民調 他一句話「神解讀」網讚翻

2019-04-30 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30）日與國民黨主席吳敦義會談後發表聲明，表示肩上有高雄市民期待，無法參加黨內初選，但仍婉轉表達願意接受被動納入黨內初選民調。對此，有粉專揣摩韓國瑜心思就是：「林北不會參選，但你們必須選我。」

韓國瑜今日在與吳敦義會後發表了4點聲明，表示感謝吳敦義提名選高雄市，並深切認為國民黨2020總統大選一定要團結；另外，他認為對於現在黨內初選，身為高雄市長，他有市民的期待，「我沒有辦法參加」，不過最後又說如果中央黨部和中常會有其他方式，需要韓國瑜來作各種安排，甚至民調等等，「都予以尊重」。

對此，粉專「小聖蚊的治國日記」解讀，表示韓國瑜意思就是「林北不會參選，但是你們必須選我」。對此，網友紛紛留言表示「把投票給他的人當傻子耍」、「明明就想的要死，還一直放話求龍袍！」、「這不就是權貴們喜歡的密室協商結果嗎」、「這不就是權貴們喜歡的密室協商結果嗎」。

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