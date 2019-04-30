宋楚瑜贊成一國兩制？蔡英文：主權不能當籌碼和談判標的

2019-04-30 18:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對親民黨主席宋楚瑜接受中媒專訪贊成「一國兩制」，蔡英文總統表示，主權不能當籌碼和談判的標的，民主自由、台灣人決定未來的權利，是台灣的底限，任何政治人物和黨派必須守住這個底限，宋主席的實際說法和想法，請親民黨和宋主席親自說明。

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