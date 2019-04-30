宋楚瑜贊成一國兩制？蔡英文：主權不能當籌碼和談判標的

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對親民黨主席宋楚瑜接受中媒專訪贊成「一國兩制」，蔡英文總統表示，主權不能當籌碼和談判的標的，民主自由、台灣人決定未來的權利，是台灣的底限，任何政治人物和黨派必須守住這個底限，宋主席的實際說法和想法，請親民黨和宋主席親自說明。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對親民黨主席宋楚瑜接受中媒專訪贊成「一國兩制」，蔡英文總統表示，主權不能當籌碼和談判的標的，民主自由、台灣人決定未來的權利，是台灣的底限，任何政治人物和黨派必須守住這個底限，宋主席的實際說法和想法，請親民黨和宋主席親自說明。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay
熱門推播