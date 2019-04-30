宋楚瑜贊同「協商一國兩制」 黃珊珊請辭親民黨文宣部主任

2019-04-30 17:22

〔記者陳昀／台北報導〕身兼總統府資政的親民黨主席宋楚瑜，接受中國官媒《新華社》專訪時表示贊同中國國家主席習近平提出的「協商一國兩制」並反對台獨，雖然親民黨秘書長李鴻鈞否認說「從頭到尾都沒提到一國兩制」，但台北市議員黃珊珊稍早在臉書發文表示，針對這件紛擾自己未參與也無從說明，故請辭親民黨文宣部主任一職。

除了宣布請辭，黃珊珊上午也在臉書分享自己月初寫的文章「不應該為了天邊的彩虹大打出手、反而踩死了腳邊的玫瑰」，內文指出，過去兩岸在「一中各表」的朦朧面紗下善意往來，但今年這張面紗已被撕去，日漸崛起的中國強調一國兩制，美國拉攏台灣態勢更明顯、中國又不放棄武力處理台灣問題，這兩年越發嚴重的國際打壓，更讓台灣人對中國的好感逐漸減少。

該文指出，台灣人不可能放棄民主自由，任何想破壞現狀或把台灣社會拉回威權體制的人活事，台灣人都會拚命捍衛，唯有互相尊重與諒解，才能解決分治多年的歧見與誤解。

黃珊珊強調，面對總統大選，統獨議題必定成為選戰焦點，政治人物卻老把統獨變成標籤化的口號與淺議題，於是，統獨之戰，就變成了假議題，為了天邊的彩霞大打出手，踩死了腳邊的玫瑰，實在不值得。

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