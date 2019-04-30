段宜康聲援王全璋：很遺憾台灣社會一點漣漪都沒有

2019-04-30 20:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國「709大抓捕」事件最後一位被起訴判刑的北京維權律師王全璋，被羈押至今超過1300天，但從秘密審判到定罪判刑，連一張照片都沒公開，至今生死不明。民進黨立委段宜康今天說，這樣的威脅對台灣迫在眉睫、具體而實在，但包括李明哲案，台灣社會對這麼切身的案例「好像連一點漣漪都沒有」，他覺得遺憾也擔憂，呼籲台灣社會一同聲援王全璋。

中國在2015年發動大規模抓捕、鎮壓維權律師，王全璋長期遭秘密關押，是「709大抓捕」事件中最後一位被起訴判刑的關押者。天津法院去年12月秘密開庭，並於今年1月以「顛覆國家政權」罪判處王全璋4年半徒刑。

但自關押以來，家屬要求會見一再遭拒，且秘密審訊後也未循往例發出王全璋本人出庭照片，妻子李文足近日赴上級法院查詢上訴立案情況，竟被告知「電腦系統查無此人」。因此，家屬高度懷疑王全璋遭受嚴重酷刑和虐待，現在「生死不明」。

台灣聲援中國人權律師網絡、司改會、台權會、民進黨立委尤美女和段宜康今天一同在立法院召開記者會，聲援王全璋。會中並公開一段2分半鐘的李文足影片談話。

台灣聲援中國人權律師網絡郭吉仁說，關押三年多，卻連審判都不讓家屬旁聽，家屬聘請的律師也見不到人，「駭人聽聞、可以說是政府的犯罪行為」，批評中國政府這樣的行為違反世界文明基本原則，呼籲各界一同關注、聲援此案。

尤美女則說，現在是中國人權法治最黑暗的時刻，很多人覺得這和台灣有關係嗎？尤美女強調，中國迫害自己國內人民、維權律師，手更已經深到香港、台灣和世界各國，台灣應更有警覺，因為台灣與中國最大不同就是民主法治自由的生活方式，要不要維持這樣的生活，王全璋案例就是很大的警惕。

段宜康則說，他知道他呼籲對中國政府「一點用都沒有」，但他要「對台灣人提出呼籲」，因為現在台灣社會是「不知道自己死到臨頭」。段宜康以李明哲事件為例，也提到近日香港社會反彈的逃犯條例；如果香港立法局通過逃犯條例，未來台灣人過境香港，「也可能因為任何你不知道的罪名就被香港政府逮補、送到中國，面對暗無天日的審判，家人可能從此連你的照片都看不到」。

段宜康說，這樣的威脅迫在眉睫、具體而實在，但包括李明哲案，台灣社會對這些這麼切身、步步進逼的案例，「好像連一點漣漪都沒有」，他覺得遺憾也擔憂，呼籲台灣社會一同聲援王全璋。

司改會辦公室主任蕭逸民說，「709大抓捕事件」代表的是中國政府對一群公益、維權、為社會發聲的律師的全面打擊，目前已經完全瓦解這股力量，王全璋是最後一個代表，且到目前為止不願意認罪。由於「709」律師陸續被釋放，許多人受到長時間酷刑虐待、施打不明藥物，心理和生理受到極大創傷，使他們相當擔憂堅決不認罪的王全璋處境如何。

蕭逸民說，如果中國無法在體制內讓律師發揮一定的進步功能，中國的改革和進步也是不可期的，更會為社會增加不穩定因素。台灣作為靠近的鄰國，也因此受到極大威脅。

台權會秘書長邱伊翎則說，中國很喜歡說自己是法治社會，但王全璋只不過是根據中國法律為民眾辯護，李明哲只不過是在網路上發表言論，就被定罪為顛覆國家政權，顯示中國模式的法治「和別國很不同」，完全不嚴謹、沒有任何證據和邏輯。

邱伊翎說，在台灣的我們應該認清中國侵害人權的事實，不應該對中國提出的承諾抱有虛假幻想，畢竟當一個政府每天都在違反自己的法令還自稱是法治，那所簽定的任何協議，更沒辦法讓人相信。

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