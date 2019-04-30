老是賴給別人 民進黨：真正自我感覺良好的是馬英九

2019-04-30 18:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對前總統馬英九抨擊蔡英文總統經濟自我感覺良好，民進黨發言人李問今表示，真正自我感覺良好的人是馬英九，說好的「633」拚經濟在哪裡？執政八年完全跳票，只是淪為口號。

李問表示，馬英九的經濟政策，就是凡事靠中國，換來的是，台灣產業關鍵技術被中國取得，將產品反傾銷到台灣，破壞台灣市場經濟，大量開放產業西進中國，漠視產業轉型及技術升級，導致台灣人才嚴重外流，經濟發展停滯倒退。

李問指出，攤開馬英九總統執政八年的經濟表現來看，除了633經濟政見完全跳票外，像是實質薪資最低（2012年3萬8347元）、外來投資最少（2008-2015年平均53.6億美元）、失業率最高（2009年5.85％）等關鍵經濟指標更是嚴重衰退，另外，就經濟成長率來看，歷史最低點發生在馬英九任內（2009年負1.57％），我們再以2000年以來三任總統任內經濟成長率季平均相比，陳總統任內為4.9％，蔡總統目前達到2.8％，馬總統只有2.5％，馬英九無疑是任內經濟表現最差的總統。

李問也特別點出，每次講到經濟成長率，馬英九只會自誇他任內最高點的2010年10.63％，全球第4名，也是四小龍第2名，僅次於新加坡，但大家不要忘了，2010年成長率之所以會大爆發，是因為2009年的成長率是史上最低的負1.57％，也就是說2010年的前一年的基期是負數，當有稍微成長，就會產生爆量的假象，而且他執政前三年實質GDP，平均每年經濟成長只有1.51%。在亞洲四小龍中，同樣三年期間，新加坡平均每年經濟成長2.86%，南韓2.22%，都大幅領先台灣。

李問強調，蔡英文總統上任三年多來，推動台灣產業轉型，打造優質投資環境，吸引台商回流，也讓全球科技大廠加碼投資台灣。根據經濟部的統計，目前台商回流投資總金額破2000億元，創造一萬個工作機會。農產品出口金額達54.7億美元，為20年來新高。而且，台灣股市不僅重新站上萬點，且創下史上最長萬點行情，至今仍超過一萬點。連三年調整基本工資，現在為23100元，正式告別馬英九執政的22K束縛。這些都是民進黨政府努力拚經濟的具體成果，證實台灣不靠中國，經濟一樣可以成長發展，不是像馬英九的633拚經濟，只是口號喊喊，自我感覺良好而已。

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