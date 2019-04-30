不只黑名單！ 政院將推無資安疑慮「白名單」

2019-04-30 16:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院已發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求中央及地方政府各機關、八大關鍵基礎設施提供者遵守，禁用危害資通安全的相關產品，政院也將於3個月之內提出黑名單。行政院政委唐鳳今日與媒體茶敘談及，黑名單是以行政規則方式，規範公部門等單位不要使用，未來還有一個白名單，會強烈推薦使用白名單產品。

唐鳳表示，現在資安處有另外一個白名單計畫，並不是哪一些不推薦使用，而是反過來經過測試之後，看哪一些是推薦使用，哪一些是比較沒有資安疑慮。

唐鳳指出，目前這樣一份白名單的想法才剛開始，但是未來據她所知，已經有超過20類各種常用物聯網的裝置，會放在白名單測試裡面，好處是不是只說不要用什麼比較好，而是用什麼比較好的引導作用。

唐鳳談及，白名單雖然目前是建議性質，但是未來在比較核心或是更關鍵基礎設施，也許這個就會變成只要在採購這一些項目時，「我們就強烈推薦你是使用白名單，而不是介於白跟灰名單裡面的產品」。

「這一方面台灣並沒有落後，是滿領先的！」唐鳳說明，目前由於實際通過測試的量沒有很大，這只是大致方向，但方向其實受到各國肯定，之前訪美有在美國智庫分享這一方向，各國都說他們也是往這方向思考。

唐鳳提及，目前情況是黑名單部分，當然是以行政規則的方式不推薦大家使用，白名單部分是採建議性質，沒有任何強制力，只是隨著未來白名單的東西越來越多，也會越來越包含大家實際會用到各種層面。

唐鳳表示，在最核心部分，也許就會逐漸開始只推薦使用白名單產品，但是這並不是已經有一個行政規則出來，白名單這個只是一個大略方向。

針對白名單的制定機制？她補充說，有提到的無線網路監控「IP Cam」是由工業局、台灣資通產業標準協會一起來做規範，該規範尚未進入標檢局的程序，這都在討論中。

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