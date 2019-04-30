立院三讀！國安採購 可限定廠商資格

2019-04-30 16:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院院會下午三讀通過「政府採購法部分條文修正案」，將政府機關辦理採購案的利益迴避範圍，從承辦、監辦人員的三親等內親屬擴大為二親等內，藉以防止採購弊案孳生，此外修正條文也明定涉及國安之採購，政府將可對廠商訂定限制條件，限制條件由主管機關另定。

除了擴大利益迴避與國安採購設限，本次修法也將政府不予決標、開標的條件擴大，將廠商「偽造或變造投標文件」改為「以不實文件投標」，亦即不管廠商是否主動偽造或變造文件，只要文件不實就可不予決標、開標。

過去政府辦理選擇性招標或限制性招標時，契約價款規定不得高於廠商在同樣市場條件下的最低價格，本次修法將此規定刪除，希望藉此增加採購效能，同時明定廠商若以支付佣金、比例金、仲介費、後謝等利益拿下採購契約，政府機關將可從契約價款中扣除二倍之不正利益。

此外，過去廠商若有冒名投標、擅自減省工料且情節重大等情形，將會被刊登在政府採購公報，一定期間不得再投標或做為分包廠商，而本次修法將行賄行為也納入刊登公報的範圍，且將不發還押標金，但為免認定過嚴，修正條文也同時明定必須給予廠商口頭或書面陳述意見的機會，並由機關成立審查小組來進行認定。

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