選舉比市政重要？ 韓國瑜北上見吳韓會 市府官員竟陪同

2019-04-30 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30日）下午近3點抵達國民黨中央黨部，與國民黨主席吳敦義進行「吳韓會」，會後韓國瑜表示，無法參加黨內初選，但願意接受被動納入黨內初選民調，消息引發外界熱議。而讓人好奇的是，高雄市新聞局長王淺秋竟陪同韓出席與高雄市政無關的國民黨「黨務行程」，也引發「公私不分」的負面觀感。

今下午約2點45分，韓國瑜在王淺秋的陪同下，乘車駛進國民黨中央黨部地下室，直接搭電梯前往三樓會客室。電梯一打開，韓便以「Trouble maker來了」作為開場白，讓迎接他的國民黨黨副主席郝龍斌、秘書長曾永權等人大笑。

會後韓國瑜親自出面說明會談過程，自稱由於肩上有高雄市民期待，無法參加黨內初選，但「如果中央黨部及中常會有其他的方式，需要韓國瑜來做各種安排，甚至民調等，予以尊重」，仍婉轉表達願意接受被動納入黨內初選民調。

但不少網友發現，身為高雄市府官員的新聞局長王淺秋，不僅陪同韓國瑜進入國民黨中央，甚至會後的記者會也高調列席，議論紛紛，有人質疑她是否有向市府「請假」或有其他原由，但身為「市府官員」高調參與與市政無關的「黨務行程」，也難免會讓人產生「公私不分」的觀感。

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