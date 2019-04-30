讚郭台銘點出3重點 學者：但「與蔡政府有何不同」？

2019-04-30 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，今（30日）上午出席前總統馬英九的經濟論壇，並在演講時喊出「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」的口號。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，郭台銘是自宣布參選以來最好的一次發言，但也質疑，「郭台銘的論點與台灣政府現行的政策有多少差距」？

郭台銘今出席前總統馬英九主持的「重振台灣競爭力會議」，並以「美中貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題演講。郭台銘說，今天是經濟論壇，整個情況牽涉到的不只台灣，還有世界經濟、且全世界經濟架構會因中美貿戰調整，台灣遇到的挑戰機遇。

郭台銘指出，大家都要說拚經濟，但涵蓋面不夠，而未來經濟核心在科技整合的競爭力。「我們要拼的是科技，是AI。未來很有可能成科技戰，尤其在人工智慧、5G通訊、超級電腦、軟體網路等蓬勃發展下，科技戰台灣千萬不可妄自菲薄。」他也強調要創造三贏，讓「台灣獲利、美國達標、中國轉型成功」。

對此，沈榮欽在臉書表示，在一系列自曝其短的發言後，郭台銘終於找到節奏，回歸其專長，說出宣布參選以來最好的一次發言。他也點出郭台銘提到三個重點：

（1） 美中貿易戰會發展為科技戰，尤其在下列領域：人工智慧、5G通訊+8K超高清視頻、先進製造網路化、微晶片和半導體、超級電腦及軟體定義網路、量子電腦。

（2） 台灣的優勢在於：與美中有長期「經濟共生」關係、位居東亞世界價值鏈重要地位、以及具有完整和綿密的產業聚落。

（3） 台灣應該利用ICT，也就是「資訊與通信科技、電子半導體」產業實力，參與美中機會，翻轉台灣經濟。

但沈榮欽也提出質疑，郭台銘的論點與台灣政府現行的政策有多少差距？很少。「如果你拿以上三點去請教經濟部長沈榮津，我相信他幾乎會同意大半，並強調這正是政府正在努力發展的方向，那麼郭台銘與蔡英文的政策又有何區別呢？」

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