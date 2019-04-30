賴清德建議台南市力邀布拉格愛樂演出

2019-04-30 17:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德下午透過line新聞群組指出，他下午已建議台南市政府文化局，力邀布拉格愛樂參加今年十月的台南藝術節演出，以地方政府的實際行動和國人的文化參與，表達對布拉格市長和布拉格愛樂的支持。

捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）因為友台和反對「一中條款」觸怒中國，因而拒絕核准布拉格愛樂在中國的14場巡演。曾以交換生身分來台實習的賀吉普表示，願意牽線讓布拉格愛樂來台灣或其他亞洲國家演出。

賴清德表示全力支持布拉格愛樂，也對賀吉普市長不屈服中國的政治壓力、不讓政治干涉文化交流的態度，表達感謝。他已建議台南市文化局，今年十月到十一月舉辦的「台南藝術節」中，全力邀請布拉格愛樂到台南演出，讓台南市民及國民享受國際級的音樂饗宴，進行文化交流，也落實以「文化」為施政主軸的理念。

賴清德已宣示過，如果當選總統，「文化台灣」將是重要的施政主軸之一，要讓文化落實在全民生活上。除了宣揚在地文化，透過國際文化交流，可讓更多國際友人分享價值觀與文化內涵。

賴清德說，賀吉普市長是學醫出身，他到台灣實習期間愛上台灣，對台灣十分友善，這就是台灣友善與包容的社會力，讓我們結交到更多認同台灣的國際友人。未來他也希望有機會和賀吉普市長，就醫師從政的理想和理念，展開更密切的交流。

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