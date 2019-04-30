美艦航台海開AIS 國防院學者：傳遞戰略訊號

2019-04-30 14:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國2艘伯克級神盾驅逐艦勞倫斯號（DDG-110）、史塔森號（DDG-63）在本月28日行經台灣海峽，其中，「史塔森號」更在台海開啟船舶自動辨識系統（AIS），引發外界注意。為此，國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲受訪認為，美軍近期有180艘軍艦，在全球各地開啟AIS，可見美軍已將「戰略透明」作為重要訊號傳遞。

國防安全研究院今日上午舉辦成立一週年活動，對於美國軍艦頻行經台海，並開啟AIS一事，蘇紫雲接受訪問時表示，美國艦艇穿越台海已例行化，美國白宮、國務院、國防部現在更會公開訊息。而根據他觀察，美軍近期在東海、紅海、麻六甲海峽等全球海域，開啟AIS的艦艇數量約180艘，可見美軍已將戰略透明當成重要訊號傳遞。

蘇紫雲也指出，法國軍艦也有穿越台海的情形，目的在於傳遞戰略訊號，並抑制「新興區域海權」興起，而中共海軍艦艇的總噸位數約180萬噸，已超越日本、韓國、美國第七艦隊，在東亞甚至印太地區居首，這樣的情勢，在過去10年間不曾見過。

國防院董事長馮世寬則認為，美國軍艦通過台灣海峽，把相關安全防護設施打開，為自我防衛重要手段。而我國則應在此區域，達到維護區域安全責任。

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