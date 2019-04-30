與蔡總統會晤 瓜地馬拉總統：台灣是亞洲的珍珠

2019-04-30 14:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今上午偕同陳建仁副總統伉儷會晤瓜地馬拉總統莫拉雷斯伉儷，說明台瓜在醫療品質及教育等方面的合作成果，並盼未來兩國共創更多成果，也一起為國際社會貢獻更多力量。莫拉雷斯總統則說，瓜國是美麗的國家，誠摯歡迎大家到訪，而他此行也了解到台灣是亞洲的珍珠，也歡迎大家一起來認識台灣。

蔡總統致詞時表示，她去年赴訪瓜地馬拉在國會題字留念時，曾寫下「爭取民主，追求自由」。民主自由，就是台灣和瓜地馬拉共享的價值，我們也珍惜兩國相互扶持的情誼。

對於瓜地馬拉在國際上對台灣的支持，例如在去年5月世界衛生大會（WHA）上，瓜地馬拉代表為台灣仗義執言，蔡總統也致上誠摯謝忱，並希望未來，台灣和瓜地馬拉共同努力，創造更多的成果，也一起為國際社會貢獻更多的力量。

隨後，莫拉雷斯總統致詞時首先感謝蔡總統對訪團此行的禮遇與款待，並重申，台瓜兩國政府致力強化雙邊友好邦誼與各項合作關係。事實上，蔡總統就任以來，他與蔡總統有多次重要會晤，且雙方政府部門高層互訪緊密，相信透過這些交流，不僅可向世界展現兩國在政治、外交、經濟及文化等領域的合作關係穩固，更希望藉此次訪台，深化台瓜各項合作。

莫拉雷斯提到，去年6月瓜國發生火山爆發，造成許多災害，台灣政府也給予瓜國很多協助，他要代表瓜國政府與人民致上由衷謝忱。

莫拉雷斯指出，台瓜兩國共享民主、自由、平等等價值，在雙邊合作上，包括在醫療保健、基礎建設、技術協助、農業、教育、科技及觀光等領域，都有亮眼的成績。

在經濟方面，莫拉雷斯總統表示，瓜國是咖啡生產國，深具潛力，對台灣企業而言，投資瓜國是很好的選擇，希望未來也能吸引更多外資進入瓜國。他並期待台瓜自由貿易協定也能發揮更大功能，進一步提升雙邊經貿交流與合作。

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