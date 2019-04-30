民團發起「兒虐處死」公投 王薇君：這是孩子的最後公道

2019-04-30 14:34

〔記者陳昀／台北報導〕台北市文明人權服務協會今天在立院召開「生命無價，永不回復」公聽會，並宣布發起「兒虐致死處死刑或無期徒刑並不得假釋」、「18歲具選舉權」2項公投；與會的兒童權益促進協會理事長王薇君更直言：「誰管死刑能不能嚇阻、防治？這是給受虐孩童最後的公道，不要攪和在一起！」

與會的衛福部代表回應，據統計，有3/4受虐兒童不滿6歲，其中9成未受託、就學，原因包括家長缺乏照顧知能、父母關係衝突、家長心理健康狀況等，因此需要主動查察機制；衛福部推動「6歲兒童主動關懷方案」，針對未能如期如實報戶口、注射疫苗等孩童主動關懷受照顧情形，並推動正向教養觀念，杜絕家長傷害孩子行為。

文明人權服務協會理事長張凱鈞指出，兒虐事件不斷，但行政、立法部門卻始終不夠積極，加上鄰居不通報，兒虐「黑數」問題難解，建議增設「吹哨者條款」，發放善心獎金，也擴增社工人數；除了推動公投，將選舉年齡降低，也是希望更多青年能表達選舉意見，讓所有政黨把民眾利益置於政黨利益之前。

王薇君說，對兒童施暴本來就是一種殺人，但行政、立法機關態度消極，希望2020總統候選人可以正面表態，不要只會搏版面、喊喊口號就沒有後續。她也痛斥，不該把嚇阻、防治功能跟死刑攪和在一起，有本事就廢除死刑，不該把死刑放著不用。

在酒駕問題方面，反酒駕聯盟發起人李載忠說，近期朝野重心都轉向選舉，若5月底前不能完成修法，恐怕就是一場空；他也提出6點訴求：提高酒駕刑度，以殺人罪論處、落實判決；人車扣留降低危害；開徵酒捐讓酒商負社會責任；政府代位求償，保障受害者權益；政府主動執行假扣押，避免肇事者脫產；設置「酒駕防治專線」，開放通報。

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