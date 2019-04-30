民進黨台南第四選區立委初選勝出 林宜瑾回應

2019-04-30 12:56

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨台南第四選區立委初選電話民調結果出爐，現任台南市議員林宜瑾以33.72%成功出線，前民進黨副秘書長李俊毅為18.2%，跨區挑戰的市議員蔡旺詮則為14.13%，不過，無明確人選的比例也達33.95%。

林宜瑾表示，謝謝支持者肯定她過去21年來，在地方深耕、勤走基層、爭取建設、服務鄉親等，一點一滴努力的累積；初選過關，是承擔責任的起點，但緊接著大選更加艱辛，會加倍努力勤走基層，傾聽人民的聲音，瞭解人民對國家政策的想法，作為將來問政的依據。

林宜瑾強調，初選並無勝負之分，而是承擔責任的開始，未來會盡全力團結黨內的同志，在面對艱困的局勢下，可爭取到更多民眾的認同與支持，希望能為黨、為台灣贏回勝利。

李俊毅今早在民調結果公布前，彷彿已得知最終結果，因此前往台北召開記者會，抨擊民進黨初選民調不公，要求黨內不要公布民調，這份數據涉及舞弊，絕不承認，將訴諸法律途徑，自力救濟。

蔡旺詮則說，感謝這3個月來所有鄉親朋友的支持和努力，初選結果出爐，雖沒能過關出線，但美好的仗已打過，會繼續在市議員的位置上努力堅持下去，也向過關的林宜瑾表達恭喜，希望其能成功拿下這席新增的立委席次。

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