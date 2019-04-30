屏東立委剩兩席 莊瑞雄民進黨內初選勝出爭連任

2019-04-30 12:16

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣的立委席次從明年開始將從3席降為2席，其中屏東第二選區經過昨天一晚的民調調查，剛剛公佈結果，明年1月11因將由現任立委莊瑞雄出線。

屏東縣的立委席次減為2席，明年總統及立委的選舉就將生效，屏東第二選區高達整個屏東縣33個鄉鎮市中的22個，範圍可說「包山包海」，民進黨中央昨天開始進行電話民調，對象分別為民進黨籍莊瑞雄、鄭朝明及假想的國民黨籍對手林育先。

民進黨中央黨部公佈黨內該選區初選的民調結果，現任立委莊瑞雄不論是在與假想對手國民黨籍的參選人林育先以及互比當中，全都獲得勝出，部分選項上更是出現壓倒性的大幅度領先，毫無懸念的取得出線。

莊瑞雄勝選後表示，黨內初選的對手鄭朝明是前輩，這次選戰兩人都不出惡且未人身攻擊，示範了非常漂亮的民主選戰，未來將會向鄭朝明請益，也懇請選民於明年1月11日的大選繼續相挺。

本次民調主要國民黨對手為國民黨籍的林育先，但實際上目前國民黨內的立委候選人之爭仍未出現結果，未來將由林育先及周佳琪兩人進行比對，但因國民黨總統候選人辦法為何仍在未定之天，到底何時有人選能夠出線？仍令人霧裡看花。

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