參選2020總統？ 柯文哲：我也在日觀天象

2019-04-30 11:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選升溫，外界關注台北市長柯文哲動向。柯文哲昨接受年代專訪時，以織田信長在「桶狹間之戰」為例，笑稱「天亮、下雨，出兵」，認為作為武將，是可以打才打，時間還沒有到最後決定的時候。至於何時才是最後時候？柯文哲則說「天亮的時候」。

柯文哲今受訪續談，他強調「天時、地利、人和」，但最重要的是，他和其他政治人物比較不一樣的地方在於，這樣子做對台灣有沒有更好，如果沒有更好，也不一定要自己做，「如果有人做可以比我們更好，那何必我們自己做呢？」

媒體追問，那覺得目前檯面上有比你更好的候選人嗎？柯文哲直言，每個候選人一看就知道有些缺點，但還有幾個月的時間，就讓他們去澄清證明。

至於何謂「天時、地利、人和」？柯文哲說，太多了啦，「時也、命也、運也」。怎樣才叫做下雨？柯文哲則笑說，我也還在觀察，「我也在日觀天象」。

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