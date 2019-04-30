挺台參加WHA！美前衛生部長來台 稱呼台灣為國家

2019-04-30 11:54

〔記者林惠琴／台北報導〕台、美、日今起在台舉行「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」，其中日本首次加入，而力挺台灣參加世界衛生大會（WHA）的美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）特地赴台出席，並在致詞中稱呼台灣為「國家」，美、日也均表達支持台灣參與WHA的態度。

美國在台協會處長酈英傑指出，這是在「全球合作暨訓練架構」下舉辦的第6場公共衛生工作坊，台灣降低結核病發生率的成功經驗，可做為全球衛生當局的參考依據，展現願意透過分享自身經驗，協助解決全球問題的決心，2009至2016年台灣以觀察員身分參與WHA，遺憾的是，那之後無法再進入世衛大門。

酈英傑強調，如同美國衛生部長亞歷克斯‧阿薩爾（Alex Azar）所說，衛生無國界，很難排除台灣2300萬人兼顧全球對於跨國傳染病的共同憂慮，且台灣在解決傳染病和許多其他國際健康議題上能夠貢獻良多，美國與其他志同道合的國家了解這一點，持續要求世衛把全球衛生置於政治之上，讓台灣再次參加WHA。

曾於WHA上為我國仗義執言，力倡台灣參與的普萊斯，今日也以具體行動支持台美在「全球合作暨訓練架構」下辦理的活動，表達美國對台灣參與國際事務的強烈支持，不只彰顯台美在全球防疫合作的堅實友好關係，並肯定台灣在建構區域聯防與全球衛生安全的貢獻。

衛福部長陳時中指出，因為台灣努力的表現，在傳染病或非傳染病上，都可以成為國際借鏡或學習的對象，美、日均支持台灣參與WHA，就是源自於我們有實質的貢獻。

「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」邀集柬埔寨、印尼、日本、蒙古、巴布亞紐幾內亞、巴基斯坦、泰國與越南等8國共15名結核病防治專業人員來台參與。

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