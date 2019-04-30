郭董透露參選動機 看不下去政府讓年輕人坐以待斃

2019-04-30 11:43

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘今以國民黨總統初選參選人的身分，出席前總統馬英九舉辦的經濟論壇，郭台銘在專題演講中提到，他動念參選是希望為年輕人做事。郭台銘說，他看到了年輕人的絕望與沮喪，但現在的政府卻讓年輕人坐以待斃，「我看不下去，所以站出來！」

郭台銘說，拚經濟最重要的是人才，台灣一定要加速培養人才，也才能再發展經濟奇蹟，他動念參選的出發點是要為年輕人做事，而台灣領導人要做好面對挑戰的準備。全世界年輕人都面臨低薪、負債、無法在第四次工業革命中學以致用的困境，許多人看到年輕人的憤怒，他看到的，是年輕人的絕望與沮喪，但現在的政府讓年輕人坐以待斃，「我看不下去，所以站出來！」

郭台銘強調，他沒有權力慾望，只有為中華民國好、讓年輕人站起來的慾望。

郭台銘也提到，在答應參加這場演講時，他根本沒想到會參選，若當時有參選念頭，他會先請前總統馬英九邀請各方有意參選的勇士們一起參加演說，因此拜託主辦單位，讓他在下午的論壇有機會與各位勇士有機會平起平坐。

郭台銘除了上午的專題演講，下午還會參與圓桌論壇，預期也是以經濟為討論主軸，與高雄市長韓國瑜正面交鋒，前總統馬英九、資深媒體人陳文茜、陳鳳馨、新北市前市長朱立倫、台北縣前縣長周錫瑋、立委許毓仁、費鴻泰、賴士葆等人也將出席。

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