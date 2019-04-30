雙城論壇六月登場？ 柯：還要喬啦

2019-04-30 11:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕雙城論壇傳出將在六月下旬登場，但台北市長柯文哲今早受訪，雖不斷強調「還要喬啦」，卻也透露上海市長六月都出國訪問「就沒有辦法了」。至於是否要延後到八月？柯則指市府副秘書長目前正在上海，雙方還要協商。

柯文哲今天沒有公開行程，上午在市府內安排媒體聯訪，對於雙城論壇舉辦時間，柯文哲多次強調「還要喬啦！」因為雙城論壇叫做「雙城」，意思就是兩邊要協商，後來發現兩邊的市長都很忙，要湊到時間剛好要喬。

媒體追問，上海市台辦主任李文輝到北市府多次，難道都沒有討論到舉辦的時間點嗎？柯表示，有大概時間啦，但也要往前、往後喬啊，「後來說什麼上海市長六月都出國訪問，就沒有辦法了。」

所以會延後到八月？柯再次回以「這就要喬啊！」他並提及，現在市府副秘書長在上海，雙方要協商。

對於舉辦時間是否會考量大選，柯對此僅回：「再講嘛！」（11:37更新）

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