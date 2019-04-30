709律師王全璋生死不明 妻跨海傳聲：盼台灣與國際持續關注

2019-04-30 10:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國「709大抓捕」事件最後一位被起訴判刑的北京維權律師王全璋，被羈押至今超過1300天，但從秘密審判到定罪判刑，官方不僅禁止家屬探視，連一張照片都沒公開，法院也查不到訴訟資料。王全璋妻李文足今天透過台灣民間團體，以影片傳達求救訊息，盼望台灣朋友和國際社會持續關注此案。

中國在2015年發動大規模抓捕、鎮壓維權律師，王全璋長期遭秘密關押，是「709大抓捕」事件中最後一位被起訴判刑的關押者。天津法院去年12月秘密開庭，並於今年1月以「顛覆國家政權」罪判處王全璋4年半徒刑。

但自關押以來，家屬要求會見一再遭拒，且秘密審訊後也未循往例發出王全璋本人出庭照片，妻子李文足近日赴上級法院查詢上訴立案情況，竟被告知「電腦系統查無此人」。因此，家屬高度懷疑王全璋遭受嚴重酷刑和虐待，現在「生死不明」。

台灣聲援中國人權律師網絡、司改會、台權會、民進黨立委尤美女和段宜康今天一同在立法院召開記者會，聲援王全璋。會中並公開一段2分多鐘的李文足影片談話。

李文足現在遭到24小時監視，無法連線參與記者會，因此透過影片，向台灣社會傳達訊息。李文足在影片中說，中國官方秘密開庭、宣判，連家屬聘請的律師都完全沒有面見過王全璋，她原本以為至少開庭後會看到王全璋的照片，但也沒有，「從他被抓到現在，我們完全沒見過他，連一張照片都沒有，沒有絲毫他的消息」。

李文足說，官方一直躲著她們，甚至案件到達法院兩年多，但連辦案單位的人都找不到，對王全章現況一無所知，每天都十分擔心他的處境，「是否健康？是否還活著？」李文足說，盼望台灣朋友們、國際社會和所有各界人士繼續關注此案。

根據天津二中院起訴書，中國當局指控王全璋向境外機構提供中國人權狀況的報告、於2013年在建三江發起示威及代理所謂「邪教」案件、抹黑政府，因此構成煽動顛覆國家政權罪。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/