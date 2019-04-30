黃同成掛牌出招 爭取國民黨澎湖立委提名

2019-04-30 10:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公各主要交通要衢路口，都已矗立起競選招牌，有意角逐下屆立委的黃同成，趕在國民黨立委初選登記之前掛牌，爭取全民調支持，展現堅持選到底的決心，並已排定在5月3日登記首日下午前往黨部登記。

主打「世代交替」的黃同成，出身澎湖政治世家，父親黃建築為前議長、前省諮議員，妻子江玲君則是高雄前立委、前南部執行中心主任，黃同成擁有美國企管碩士學歷，並擔任澎湖科技大學講師，學經歷相當完備，同時黃家在歷任選舉為國民黨候選人抬轎多年，此次抬轎變坐轎。

由於國民黨此次澎湖立委提名，採取友黨政策，歡迎有意參選的無黨團結聯盟主席林炳坤、旅外企業家陳大松都加入民調初選，希望整合泛藍勢力，能一舉擊敗尋求3連霸、實力雄厚的民進黨籍立委楊曜，國民黨內除了黃同成表態外，馬公選區第一高票的澎湖縣議員歐中慨，也傳出有意加入初選行列，希望爭取披掛藍袍上陣角逐立委寶座。

相較於泛藍陣營群雄並起，民進黨就較為單純，已確定由尋求3連霸的立委楊曜出馬接受挑戰，一手建立澎湖綠色王朝的楊曜，基層實力一向雄厚，並受到青年族群的支持，但本屆縣長選舉，民進黨籍尋求連任的縣長陳光復，卻受到中央軍公教年金改革之累失利落馬，也給了楊曜相當大的警惕，尋求連任之路如履薄冰，凡事謹言慎行。

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