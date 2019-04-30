選桃市長國民黨給0元 陳學聖嘆：遭徹底放生

2019-04-30 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨公布去年選舉支出，其中政黨捐助粗估為12萬。去年參選桃園市長的立委陳學聖對此在臉書透露，「黨部給我0元補助！」並自嘲「你不僅沒滷肉飯，連礦泉水都沒有」、「從來沒有想到被直接放生的如此徹底」。

遭徹底放生 陳學聖：還自己掏錢借貸

高雄市長韓國瑜昨公布去年選舉支出1億1408萬7536元，明顯超過選罷法選舉經費上限，其中政治獻金收入竟高達1.29億，至於政黨捐助總佔0.1%，粗估為12萬，意外引發死忠韓粉轉移焦點攻擊國民黨。

陳學聖29日深夜則在臉書透露，指自己去年從國民黨獲得的補助是0，相較於韓國瑜還有滷肉飯，自己「不僅沒滷肉飯，連礦泉水都沒有」，他也稱，自己身為桃園現任最資深立委，沒有迴避的權利，只是選擇承擔後，「沒想到被放生得如此徹底。」

陳學聖也說，在選舉期間甚至還「一直被要求拿錢出來」，不然地方無法配合，甚至不斷放消息說他選舉不認真。陳還說「選到最後，真的是靠了一些好友借貸應急，才度過難關的。」他在文末也提到，「如果不是韓國瑜被抹黑拿了四千萬，如果不是記者來問，我藏在心裡很久的話也不會引了出來。」

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