獨家》民進黨總統初選 擬5/27民調6/5公告提名人

2019-04-30 08:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文及前行政院長賴清德競爭民進黨2020總統提名，中常會明（5/1）預計拍板總統初選日程。據悉，中央黨部已研擬日程方案，將提報中常會討論，規劃5月22日協調期截止，5月27日起至5月31日的五天內，完成總統初選民調作業，6月5日中執會公告總統初選候選人提名名單。因最終拍板日程須經中常會討論通過才底定，屆時兩陣營可能再有一番攻防。

民進黨中執會4月10日決議，在「不停止初選機制、不改變原有流程」原則下，延長總統初選協調期；5月22日區域立委初選作業完成後，再進行總統初選民調作業。政見發表會及初選民調等日程，則由中常會另定。

根據中央黨部明將提報中常會討論方案，規劃5月22日總統初選協調期截止，並規劃於協調期中，5月13日至5月17日間，召開政見發表會及民調協調會，與兩初選參選人協調確認政見會形式、場次，及民調執行細節等。

政見發表會則於5月24日至5月26日間舉辦；5月27日至5月31日執行總統初選民調；6月5日中執會公告總統初選候選人提名名單，完成總統提名程序。

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