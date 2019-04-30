郭董台灣選總統 富士康中國擴產 9月投產智慧穿戴裝置

2019-04-30 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘宣佈參選統國民黨總統初選，不過，並沒有稍停事業進展，據報導，旗下富士康與成都高新區簽訂協議，將在當地設立智慧穿戴製造基地，預計今年9月投產。

綜合媒體報導，這座位於成都新高新區的新廠，已經在興建當中，總面積達 10 萬平方公尺，將於今年 9 月投產；去年富士康成都園區營收超過人民幣 1,000 億元（約4,500億台幣），員工總數突破 10 萬人。

蘋果在 3 月初公布前 200 大供應鏈廠商名單，其中鴻海集團旗下共有 35 個據點入列，包括中國四川成都。

郭台銘已宣佈參選國民黨總統初選，在陸續發表的談話中，國防方面先提「中國人不打中國人」，昨晚臉書再解釋，這些話不只是講給自己人聽的，也講給習近平、川普聽，再提他有信心締造兩岸和平，也指控總統蔡英文、行政院前院長賴清德把台灣推向戰爭邊緣。

針對郭台銘「中國人不打中國人」的談話，蔡英文轟他，中國從未放棄武犯台，話應該講給中國聽，而賴清德直指國家沒國防這「穩死的」。

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