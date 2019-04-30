嗆郭董的「國防靠和平」 謝志偉：你有狼牙棒，我有天靈蓋？

2019-04-30 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘近期內一席「國防靠和平」的言論被各界砲轟，我國駐德大使謝志偉在臉書貼出1則寓言狠批，質疑意思是否為「你有狼牙棒，我有天靈蓋？」

謝志偉寫道：「張三和李四走在一條巷子裏，忽然迎面衝來一隻沒鏈住而對著他倆狂吠的巨犬。李四嚇得停住腳步，但張三說：『沒聽過會叫的狗不咬人？別理牠，我們走我們的。』張三繼續向前走，可李四一看瞄頭不對，轉身就跑。説時遲，那時快，就聽到背後張三一聲慘叫。李四趕緊回頭抓起一根丟棄在路邊的掃把，揮舞著趕走了惡犬，然後扶起了一臉驚恐嚷著要去醫院打狂犬針的張三，說：『會叫的狗不咬人，這句話我當然聽過，但是我怎麼知道，那條狗有沒有聽過啊！』」

謝志偉認為，「日前鼓吹面對中國武力威脅時，台灣應該放棄國防的某個在中國經商、在台灣要選總統之大咖」，其實真正要我們放棄的是：自由民主的人權與國家獨立的主權，包括其他附和、鼓吹中國武力侵略台灣的國內政客與學者，「這些都是台灣敵人及背叛者」！他抨擊，「我們作外交護台灣，看到外國人對台灣自由民主的讚揚與珍惜，這些『台敵』實在令人難過與難以接受」！

謝志偉強調，中國領導人習近平「不能承諾放棄武力解決台灣問題」，德國媒體均有所報導，政府官員與國會議員均相當關心台灣，但他告訴他們「台灣有抵抗中國侵台的野心之決心」，國防有準備，依「台灣關係法」進行的美國軍售升級了，也因地理位置十分關鍵而被納入印太戰略聯盟，且「真正聯盟的基礎其實是台灣與自由主世界的『價值共享』。」

謝志偉表示：「外有『台友』，內有『台敵』。台灣人團結起來呼應台友，對抗台敵吧！」

謝志偉臉書全文

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