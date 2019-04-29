統派殺到門前廣播「習講話」 吳釗燮嗆「胡言亂語」

2019-04-29 22:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕統派團體時常在外交部大門外大聲廣播中國國家主席習近平談話錄音。外交部長吳釗燮今天錄下短片並發表在推特上；吳釗燮說，這個胡言亂語（gibberish）的例子，恰好展現了「台灣雖小、卻是捍衛言論自由的巨人」，相較之下，中國雖龐大，卻恐懼於廢除集中營政策、也害怕釋放人權倡議者。

統派團體在台灣活動頻繁，時常選在著名地標示威，例如台北101與西門町，滋事擾民屢見不鮮。

統派團體也時常出現在鄰近總統府的凱達格蘭大道上，豎起五星旗與習近平畫像，大聲播放中國歌曲或習近平廣播，正對著我國外交部大門示威。涉外人士指出，這些人通常在中午12點到下午2點間出現，頻率很高，幾乎一兩周一次，「真的很吵、對我們辦公已經造成干擾」。

外交部長吳釗燮今天錄下短片並發表在外交部推特上。影片雖然自高處拍攝，仍可清楚聽見統派團體廣播，廣播內容出自習近平今年1月的對台談話，內容包括「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉......」等。

吳釗燮評論這廣播內容是「胡言亂語（gibberish）」，更恰好展現了「台灣雖小、卻是捍衛言論自由的巨人」，相較之下，中國雖龐大，卻恐懼於廢除新疆集中營政策、也害怕釋放人權倡議者。

《半島電視台》曾派記者臥底調查，揭露愛國同心會等統派團體透過台商管道，收受中資，在台進行滲透活動。

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