下任總統熱門人選？談2020 柯文哲：等天亮

2019-04-29 22:52

「我可能終究就是流星，不是恆星」

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為問鼎2020總統大位熱門人選之一，如今面對藍綠內部初選情勢詭譎，今晚間接受年代新聞台《新聞面對面》專訪坦言，每天都在天人交戰，但也語帶感慨提及，文化總會秘書長林錦昌說得很有道理，「我可能終究就是流星，不是恆星」。當主持人追問是否參選？他以日本戰國時代織田信長「桶狹間之戰」為例，稱要「等天亮」、「下雨」，沒有正面回應。

柯文哲直言，過去包括世大運、一日雙塔、2014選舉、2018選舉，製造太多奇蹟，大家就很希望再來一次，「我就很痛苦」，是以為選總統像選里長那樣嗎？他說，「時也、運也、命也，非吾之能也」。

他並提到，林錦昌說得很有道理，「我可能終究就是流星，不是恆星」，現在就看在現實和理想間，盡量堅持理想，看看能撐多久。他並透露，如今比較擔憂的事，會不會有一天他不當台北市長，一切就恢復原狀。

「還在想啦！」不過柯又打哈哈說，他是哲學家、也是教授，「我不是傳統政治人物」，所以在台灣政壇還是和大家格格不入，所以2020就是深呼吸，放輕鬆；對他來講，有也可以，沒有也可以，沒有一定要怎麼樣，「沒有，我也無所謂」。

主持人追問到底會不會參選2020？柯文哲沒有正面回應，而是以織田信長在「桶狹間之戰」，幹掉東海道大名今川義元一役，直言他一直很欣賞這一段歷史，當時織田信長準備要出兵，就問了幕僚距離天亮還有多久？幕僚則回還有兩個小時，織田信長就回「好，開始睡覺」，「我一直很羨慕這個境界」，他認為，最理想的政治人物是武僧，過著簡樸生活，「我們就是常常太關切下個職務」。

所以言下之意是天一亮就會發起攻擊線？柯文哲四兩撥千斤說，作為武將，是可以打才打，時間還沒有到最後決定的時候。

至於何時才是最後時候？柯文哲曖昧笑說「天亮的時候」。

主持人謝震武沒好氣說：「你既然擔心人一走會恢復原狀，又不願去中央」，那他幹嘛和一個任期剩下三年多的市長討論國家治理？」對此，柯文哲回應，自己每天晚上睡覺打坐就在想這個問題，這也是他內心的一個問號，台北很多工程都做到一半，這也是每天天人交戰的東西，且問題要看要做什麼事情。

柯直言，不見得是透過總統才是最有效的辦法，選總統是最有效改變台灣的方法？「坦白講，我內心非常猶豫」。

談到是否不選2020時，柯文哲表示，到現在為止還沒有準備，但就等天亮的時候看有沒有下雨，下雨、敵軍又走到設定好的陣營就出兵，「時間到之前不用緊張，就睡覺嘛！君子守時待命。」那如果有人想幫他連署選2020呢？柯回說：「我很想說稍安勿躁啦」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/