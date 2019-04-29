盧秀燕不滿中央挺廢核 詹順貴轟：空污治理沒半步還造謠

2019-04-29 22:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕總統蔡英文參加廢核大遊行，重申「非核家園」的目標與決心，台中市長盧秀燕受訪時表示，中火10部機組都是煤電，針對能源政策希望蔡英文對此說清楚、講明白。前環保署副署長詹順貴在臉書砲火猛烈，痛批盧秀燕「空污治理沒半步又信口造謠」。不少網友也猛酸盧秀燕「自己無能，別抹黑別人」、「用一張嘴發電」、「請去問國民黨，這些電廠都是國民黨執政時蓋的」。

繼嗆中央若不處理台中空污便不配合總統蔡英文交管，盧秀燕再度為台中空污議題轟中央，對於蔡英文參加「告別核電、風光明媚」廢核大遊行，盧秀燕表示，「民進黨禁掉核電以後，大量使用煤電跟火力發電，用的是中部人的肺在發電」。

對此，詹順貴於臉書表示，蔡英文的能源轉型是以2025年為期，簡單歸納是煤減30%讓核電歸零。他也強調，近來再生能源發電情況來看，到2025年，逐步取代核能足足有餘，痛批盧秀燕「空污治理沒半步卻又信口造謠」。

詹順貴表示，反而是國民黨力挺、馬英九背書的核終黃士修公投提案，是道道地地的藉煤增核，而且最終會導致核（20%）煤（40%）並增的結果。他也質疑盧秀燕，是否敢對馬英九與黃士修喊話，如果沒有膽子，就不要再出來造謠，丟台中人的臉。

網友也力挺詹順貴，表示「這題問的好，請去問國民黨，這些電廠都是國民黨執政時蓋的」，還有人大酸「唯一支持台中蓋核五，臺中人很愛。」、「多送些谷關空氣」、「用一張嘴發電」。也有網友質疑，「中火關了，台中的電力怎麼來？」、「天天罵中央就可以改善空污嗎」。

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