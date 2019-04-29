郭台銘臉書再槓蔡、賴 「攻擊我的發言不解決民生內政」

2019-04-29 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕郭台銘今在臉書批評蔡英文總統和前行政院長賴清德，「不專注解決台灣民眾低薪、吃不飽、住不起種種問題就算了，他們在忙什麼呢？忙著拚選舉！」，只會針對自己發言的內容進行攻擊。

批民進黨政府兩岸政策乏善可陳

郭台銘指出，「好像他們的世界就只剩下郭台銘，實在是讓人嘆息。不用我明講，大家都知道民進黨政府的兩岸政策乏善可陳；口口聲聲說要維持現狀，上任迄今提不出具體做為，實際上卻處處設限，讓兩岸關係大開倒車。」

郭台銘認為，是因為蔡、賴2人的政治操作，讓台灣中國剩下互相猜忌，還虛耗台灣的國力，「想請問蔡總統和賴前院長，難道把台灣推向戰爭邊緣，就是你們贏得勝選的手段嗎？」郭呼籲蔡總統多花點心思在治理和施政，別再把心思都花在選舉上。

「中國人不打中國人」 郭：同時講給中國大陸聽

郭董也強調自己一向講求做實事，「我說中國人不打中國人，請注意，我不只是講給自己人聽的，同時講給中國大陸聽、講給習近平聽、講給川普聽、也是講給全世界聽！這是對全世界的宣示」。

郭台銘表示，自己有信心能夠締造和平！當有了和平與安定後，才能全力放心拚讓台灣「重振經濟、創造未來」。其他不肯面對現實無視台灣困境，只會抹紅抹黑的政客，「我敢宣示和平！我要堅持民主！我必捍衛國家！你們呢？」

網友：請對習宣示中華民國台灣是一個獨立國家

網友們看見郭台銘對蔡英文、賴清德嗆聲，相繼留言批評郭台銘「不好意思，可是我不是中國人啊我是台灣人」、「有種支持與中共國與國之間『和平建交』啊！你敢不敢？台灣人不仇中國，只仇殺人的中國共產黨，懂嗎？」、「你怎麼都不敢評論馬英九是如何把台灣搞弱的呢」、「請公開對習近平宣示中華民國台灣是一個獨立的國家」。

郭台銘臉書全文

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