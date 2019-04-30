真金不怕火煉！網紅議員不畏質疑 坦蕩公佈競選帳目

2019-04-30 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（29）日公佈競選帳目，沒想到總共支出將近1.15億，引起不少網友質疑砲轟，今晚台北市議員「呱吉」邱威傑也在臉書公佈了自己的競選帳目。

台北市議員邱威傑今晚在臉書上發文表示，總募款收入僅120萬，而實際支出148萬，他倒貼了近30萬元，而他也表示，提供完整的流水帳沒什麼困難，但監察院八月才會正式通過競選經費報告，才能予以詳細公佈。

沒想到在日前有民眾向他主動要求清查148萬的細目，邱威傑表示「討厭有人說不夠公開透明」，於是花了一個下午的時間檢查流水帳後，在隱私不被透露的狀況下把所有帳目公佈在網路上。

他態度坦蕩且願意面對民眾質疑，引起不少網友稱讚，紛紛留言表示「花最少的要查帳 是不是搞錯什麼了」、「讚賞你已做到政治圈最高標準」、「請你繼續選下去」、「你這競選經費根本就是迷你咖...是要查什麼？」、「已經很省了」、「請那位民眾去高雄查帳會比較有成就感」、「民眾直接去查帳？他需要的是醫療而不是帳目」。

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