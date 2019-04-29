離譜！網友文章轉載後立場大轉彎 原Po轟中時斷章取義

2019-04-29 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名網友在「Dcard」上發文推薦使用200元鈔票，並條列出8大優點，但今（29）日發現在Dcard上的文章被中國時報轉載，覺得轉載後大走樣，立場與原意差了一大截，他Po上網後引起網友熱議。

一名網友在Ptt上發文表示，日前發的文章中提到200元鈔票的優點，但有些遭到中國時報變造後導致立場變的不同。

第2條「有效減少錢包的厚度（1張200元鈔票可以抵2張100元鈔票）」，其中括號內容被移除，比較嚴重的是第7條，原文是「有蔣中正的頭像（提醒大家不忘蔣中正對台灣人民的警惕，絕不與中共合作）」，中時報導同樣將括號內文字完全刪除，轉發後變成只剩下「有蔣中正的頭像」；原Po認為，中時變造轉載後，文意與原Po立場差太大。

不少網友看了也覺得非常傻眼，紛紛留言怒轟「高調，統媒不EY」、「這算做假新聞吧」、「告他」、「舔成這樣」、「擅改原Po假新聞」、「無良媒體本來就這樣，上次還用盜版影片旁邊寫翻拍」、「這媒體到底可以秀下限到甚麼地步」。

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