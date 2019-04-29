全力拚選舉！傳郭台銘6/21鴻海股東會將宣布交棒

2019-04-29 18:27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘投身參與國民黨總統參選人初選後，不僅正式宣告「由商轉政」，態度相當積極，到台灣科技重鎮竹科進行產業座談、參與地方活動，盛傳6月21日鴻海股東會將宣布交棒，卸下董座職務全力拚選戰。

為了拚初選，郭台銘告訴競選幕僚：「不要只想著結果，既然決定了就選下去。」郭台銘將安排到各世界各鴻海投資處陸續交接，五月會到美國重談投資協議，六月股東會新一批董事出爐，屆時董事會將選出新董事長，郭台銘正式交棒。

根據公開資訊觀測站資料，鴻海現任董事會有6名董事、3名獨董，共計9席。一般董事有郭台銘、宋學仁與黃清苑，另外鴻橋、鴻景兩家投資公司，法人代表分別為集團副總裁陳振國、亞太電信董事長呂芳銘、工業富聯前董事毛渝南。

新董事名單，可能有負責鴻海副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘，主要次集團經理人包括池育陽、姜志雄、徐牧基、簡宜彬、戴正吳、吳惠鋒、呂芳銘、陳振國、黃秋蓮、盧松青、吳良襄、劉揚偉等人。

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