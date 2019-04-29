韓國瑜公布競選帳目 王定宇以數學解析「守法距離」

2019-04-29 17:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕高雄市長韓國瑜今天公布競選帳目，引發議論，民進黨立委王定宇在臉書PO文，強調此事牽涉到「數學」教育，計算出韓與守法距離為4030.87萬；韓與蔡正元的誠實距離，更是1億7854萬！

針對韓國瑜的公布資料，王定宇上起「數學課」，為各界解惑，但也點出更多疑問，最後還附了「超級貴的一瓶礦泉水一碗滷肉飯」，以及「說好的辭職呢」等標註，內容引發網友熱烈迴響。

1.韓國瑜與「守法距離」是多少？

答：4030.87萬。

解：根據韓導自己公佈的政治獻金數字，選舉捐贈收入總額1億2914萬9779元，比法律規定的還要高出（8884.1萬-1億2914.97萬=-4030.87萬），這是韓國瑜與法律的距離，而且還沒有算他沒申報的部分。

2. 韓國瑜和蔡正元的「誠實距離」有多大？

答：1億7854萬。

解：根據韓國瑜自己說「小額捐款佔87%」，所以非小額的捐贈應該是「13%」，蔡正元說「吳敦義協助募款4000萬」。

首先4000萬就算是向400人募得，都不算小額，用最保守的假設，吳敦義這4000萬就算是全部的非小額捐贈，不算其它是否有人捐贈大額，用4000萬去推算應該是（捐贈總數x13%=4000萬，捐贈總數=4000萬/0.13= 3億769萬）。

可是韓導自己說只有獲得獻金1億2914.97萬，所以韓導和止兀的誠實距離是（30769-12914.97= 1億7854萬）

最後也最難的一題...「你覺得韓國瑜和蔡正元，誰說的是實話？請解答」......。

這一題王定宇沒給答案，但補充提問「吳敦義幫忙的部分有沒有申報政治獻金呢」？

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