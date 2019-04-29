韓國瑜競選支出達1.1億 他嗆：好意思講滷肉飯礦泉水？

2019-04-29 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜今（29日）下午召開記者會公布競選經費，收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元。對此，桃園市議員王浩宇砲轟：「這樣還好意思在那邊滷肉飯礦泉水？」

前立委蔡正元日前爆料，國民黨主席吳敦義去年選舉時、曾幫高雄市長韓國瑜募款達4000萬元，韓國瑜第一時間駁斥，若吳敦義有拿4千萬給他，就辭掉高雄市長，後改口資料太多需消化一下；今則公布競選帳目，總共支出1億1408萬7536元。

對此，王浩宇在臉書開砲，嗆韓國瑜「政治獻金收入六都最多，花1億1408萬選高雄市長，還好意思在那邊滷肉飯礦泉水？」網友也狂酸「所以他不用辭市長了，因為沒有拿4000萬，拿的是1.3億」、「高雄滷肉飯很貴的」、「韓粉說說話啊！好期待韓粉如何合理化！1.4億的滷肉飯礦泉水」、「一億多只能喝水跟滷肉飯 好摳喔 其他錢跑去哪了？」。

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