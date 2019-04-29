中生李家寶批習專制盼留台 今遞交長期居留申請

2019-04-29 14:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕嘉南藥理大學中生李家寶透過直播反對習近平專制，在台簽證將在這學期到期。李家寶盼長期留台，陸委會今證實，李生已到陸委會遞交專案長期居留申請，將與相關部會研議協助處理方式，同時請海基會持續關懷李生。

來自中國山東現代學院的學生李家寶二度來台進行短期研修，3月中旬透過直播，發表推行中國民主化與反對習近平專制主張。李家寶日前受訪表示，直播後收到多次死亡威脅，與家人失聯、經濟來源也被截斷，存款只能撐到4月底，簽證則將在7月初到期，不知道該怎麼辦。

李家寶今天上午到移民署以政治庇護為由，遞交專案長期居留申請。

陸委會今證實此事並表示，李生今天也到陸委會遞交專案長期居留申請書，後續陸委會將針對李生所提訴求，會同相關部會研議協助處理方式，同時也協請海基會持續關懷李生在台生活情況。

陸委會並補充說明，由於「難民法草案」及兩岸條例第17條修正草案，現正由立法院審議中，我國難民處理機制尚未完備。但人權是普世價值，政府處理相關個案均整體考量國際慣例、我方相關法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，妥適處理。

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