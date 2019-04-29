意有所指？周錫瑋：求官位、為選票的人應退席

2019-04-29 13:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］有意投入國民黨黨內總統初選的前台北縣長周錫瑋，今早到桃園市大園區出席一筆畫能量藝術家李登元「無極藝術會館」開幕活動，周錫瑋致詞時意有所指說，「有理想的、有夢想的人都應該出來從政，如果講求官位的人、想要為選票贏得下一次選舉的人，勸他退席。」他更希望許多藝術家、農夫、文化人出來從政、出來參選，雖然打這場仗很辛苦但會很快樂，因為你知道為什麼要出來參選，這是最重要的事情。

周錫瑋會後受訪時說，這段話只是講述自己的心情，在許多方面的實力他比不上人家，但他是跟許多老百姓站在一起，希望生活能更平安、更快樂、更美麗、更善良一點，不是為了一個位置及權勢，而是為了讓所有周邊人的快樂。

對於國民黨目前的初選態勢，周錫瑋說：「我覺得很快樂！」起碼有個平台，讓一般人、庶民的聲音及想法可以出來，他也比較喜歡在逆境裡挑戰，可以靠自己的力量在逆境裡往上走，同時也可以讓大家做一個比較、思考，我們國家的政治、政黨及政治人物，需要這樣天天爾虞我詐、吵來吵去嗎，應該要給人民一些快樂、平安及生活上的充實，這些都是他想要做的。

至於明天將舉行的馬英九經濟論壇，周錫瑋表示：「我會去現場，可能會從頭坐到尾，聽大家講並提出自己的看法。」他說，過去一年多來，他深入每個基層、角落，跟不同產業的人對話，了解台灣實際上所面臨的問題。

他說，我們常以過去的想法、思維，去看千變萬化的未來，這是一個很可怕的錯誤，如果沒有新的思維、沒有大破大立，把現在落伍的法令、制度跟政治人物的糨糊觀念打破，台灣的經濟是沒有辦法發展的，他去參加論壇除了聽、表達看法，也想聽聽看他們有沒有什麼答案。

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