糗大了！台南議員質詢大膽預言「日月潭火車會出軌」

2019-04-29 13:13

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員許至椿今天進行市政總質詢，針對公共安全提出他的看法，他並大膽預言，「日月潭火車絕對會出軌」。他說，「日月潭火車」因為乘坐人數根本沒有限制，再這樣下去，絕對會出軌。

許至椿質詢時表示，他要講一個大家共同的問題，供大家做一個思考。這是政府的責任，人命關天，不當一回事。他說，他美國朋友來，然後一起去日月潭坐火車，但乘座人數沒限制，硬擠上去的。

他說，他問管理員，「火車沒限制人數嗎？這樣爬坡、下坡不會很危險嗎？」「管理員回說不會！不會！」。「繼續這樣下去，日月潭火車絕對會出軌！」只為營利，沒有自我要求的商業道德，一定會把人命賠上。

他說，有關鐵路的安全，很多政策不改絕對會出問題。他也請市長黃偉哲出席行政院會時提出建言。

許至椿質詢時一再提到「日月潭火車」，完全不知自己口誤，讓備詢的官員聽得一頭霧水，還誤以為日月潭真的有火車。一名官言員則說，以為他是在說「日月潭纜車」。

一直到許至椿提到「去日月潭看日出」，大家才恍然大悟，原來是誤把「阿里山火車」說成是「日月潭火車」。

質詢結束後，許至椿經他人提醒，才知自己口誤，他特別提出澄清，強調他是一時口誤。

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