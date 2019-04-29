立院初審 電動自行車改裝最高罰5400元、未戴安全帽罰300元

2019-04-29 10:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院交通委員會今初審通過電動自行車改裝與安全帽相關罰則；規定未來駕駛電動自行車者必須戴安全帽，否則將處以新台幣300元罰鍰；針對擅自改裝電動自行車，將處所有人1800元以上、5400元以下罰鍰；而電動自行車若行駛速率超過時速25公里者，則將處駕駛人新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

電動自行車交通事故件數從2014年起逐年快速增加，立法院交通委員會今天審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，針對電動自行車訂立相關規範。國民黨立委陳雪生、民進黨立委林俊憲、李昆澤、陳素月和鄭寶清等人出席審查，交通部政次王國材與相關官員列席。

「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」第72條現行條文中只有關於剎車、號與燈光等裝置的規範，此次修法增訂改裝相關罰則，電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，處電動自行車所有人新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰，並責令改正。

第72條之一則增訂關於速限罰則，規定電動自行車於道路行駛或使用，行駛速率超過行駛審驗合格允許的最大行駛速率每小時25公里者，處電動自行車駕駛人新台幣900元以上、1800元以下罰鍰。

第73條中則增列電動自行車駕駛人戴安全帽規定，未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣300元罰鍰。

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