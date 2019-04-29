香港醫療慘狀「超音波等28個月」台健保若被搶等著變這樣...

2019-04-29 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等16人提案要放寬中國籍配偶家眷來台定居的條件，遭眾人抨擊會壓縮到台灣人的醫療資源，由於反彈聲浪極大，黃昭順也趕緊撤案，今《我是中壢人》更PO出一張圖，要民眾看清健保資源若被瓜分的後果會是怎樣。

《我是中壢人》PO出一張「北區醫院專科門診」的照片，寫道生病是嗎？超音波？請等28個月；電腦斷層？20個月後再來；核子共振？請耐心等待6個月。更表示，大量中國人依親湧入香港，香港醫療資源終於崩潰，這是香港的現在，會不會是台灣的未來？2020，我們一起投票決定。

底下有網友質疑照片真實性，嗆道：「這一定是假的！」卻遭到網友砲轟，也釣出不少香港人打臉，表示「假？ 我香港人，我出錢給你機票來港自己看，帶你去各大政府醫院，到時是真的話便給我整塊板子吃下去！」、「政府網站給你自己看，要是假的你去香港政府投訴（我是香港人~排耳鼻喉科2019年1月排期，2020年5月才可以看~）」。

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